به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ هادی کریمی گفت: در راستای طرح برخورد با خریداران اموال مسروقه و همچنین افراد متخلف و به کار گیرنده اتباع بیگانه غیر مجاز در صنف ضایعات، بررسی موضوع در دستور کار پلیس اماکن قرار گرفت.

وی ادامه داد: به همین منظور، ماموران انتظامی به همراه عوامل دیگر واحد‌های مربوط ضمن هماهنگی قضایی نسبت به بازدید و بازرسی از صنوف ضایعاتی اقدام کردند.

رئیس پلیس اماکن استان یزد خاطرنشان کرد: در این بازدید‌ها ۴ ضایعات فروشی متخلف در حسن آباد، جاده سنتو، بلوار علامه و بلوار صابر یزدی مهر وموم شدند.