رییس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اشنویه از ذخیره چهار هزار تن ماسه و نمک در راهدارخانه‌های این شهرستان خبر داد و گفت: نیروهای راهداری با تجهیزات و ماشین‌آلات آماده، برای اجرای عملیات زمستانی در محورهای مواصلاتی شهرستان در حالت آماده‌باش قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،جلال پارسی افزود: اشنویه دارای دو راهدارخانه مرکزی و جاده‌ای کانی‌سپی (آغ‌بلاغ) است که برای اجرای طرح راهداری زمستانی، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز در آنها آماده شده است.

وی با یادآوری اینکه ناوگان راهداری شهرستان با ۱۷ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین شامل گریدر، لودر، کامیون و برف‌روب فعالیت می‌کند، خاطرنشان کرد: این تجهیزات برای عملیات نگهداری و بهسازی راه‌ها، برف‌روبی و ارائه خدمات به کاربران جاده‌ای به کار گرفته می‌شوند.

رییس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اشنویه ادامه داد: در صورت تداوم بارش برف سنگین و با دستور ستاد مدیریت بحران شهرستان، امکان استفاده از ماشین‌آلات بخش خصوصی برای پاکسازی و برف‌روبی محورهای مواصلاتی نیز فراهم خواهد شد.

وی یادآور شد: در اشنویه ۱۸۱ کیلومتر راه روستایی و ۸۷ کیلومتر راه بین‌شهری وجود دارد و عوامل راهداری در فصل بهار و زمستان عملیات راهسازی و بهسازی این مسیرها و در فصل زمستان نیز عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی را در این مسیرها انجام می‌دهند.

پارسی با اشاره به بارش برف در مناطق کوهستانی و ایل‌راه‌های شهرستان بیان کرد: در حال حاضر ۲۷ نفر از نیروهای راهداری اشنویه در راهدارخانه‌ها مستقر هستند تا در صورت نیاز برای پاکسازی و بازگشایی محورهای ارتباطی اعزام شوند.