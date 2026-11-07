فرهنگ خداپرست، نماینده خراسان جنوبی، در سومین دوره رنکینگ کشوری تیراندازی با کمان، موفق به کسب عنوان نائب‌قهرمانی کشور در رشته کامپوند مردان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ سومین دوره رنکینگ کشوری تیراندازی با کمان در دو روز در تهران برگزار شد و در پایان، برترین‌های رشته‌های ریکرو و کامپوند در دو بخش مردان و بانوان معرفی شدند.

در بخش کامپوند مردان، آرمین پاکزاد عنوان نخست را کسب کرد، فرهنگ خداپرست از خراسان جنوبی بر سکوی دوم ایستاد و امیرمحمد رحیمی مقام سوم را به دست آورد.

همچنین خانم ناهید یوسفی داور قاره ای استان به عنوان سرداور این مسابقات منصوب شد و در این رقابت ها به قضاوت پرداخت.