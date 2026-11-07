مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان‌غربی از وقوع هشت سانحه رانندگی جرحی در محورهای مواصلاتی استان طی آخر هفته گذشته خبر داد و گفت: در این حوادث ۲۵ نفر مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،حمید محبوبی افزود: خوشبختانه در تصادفات آخر هفته گذشته استان مورد فوتی گزارش نشد اما تعداد سوانح رانندگی در محورهای مختلف قابل توجه بود.

وی اضافه کرد: در محور بوکان – مهاباد دو مورد تصادف رخ داد که در مجموع ۱۰ نفر از سرنشینان خودروها در این حوادث مصدوم شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: همچنین در محور سلماس – ارومیه یک سانحه رانندگی بر اثر واژگونی پژو پارس ثبت شد که در این حادثه ۶ نفر مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

محبوبی با اشاره به وقوع پنج تصادف دیگر در محورهای جنوبی استان گفت: در این حوادث نیز مجموعا ۹ نفر مصدوم شدند.

وی با بیان اینکه سه مورد از سوانح گزارش‌شده ناشی از انحراف و واژگونی خودروها بوده است، اظهار کرد: سرعت بالا از عوامل مهم وقوع این نوع حوادث است که امیدواریم رانندگان با رعایت سرعت مطمئنه و افزایش صبر و حوصله هنگام رانندگی، از وقوع چنین سوانحی پیشگیری کنند.