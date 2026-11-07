آتش‌سوزی یک واحد تجاری در طبقه همکف ساختمانی پنج‌طبقه در منطقه کیانمهر کرج، با حضور به‌موقع آتش‌نشانان مهار شد و ۲۳ نفر از ساکنان این ساختمان که در معرض دودگرفتگی قرار گرفته بودند، به محل امن انتقال یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، جابر خوشگرد،رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج گفت: پس از دریافت گزارش وقوع آتش‌سوزی از طریق سامانه ۱۲۵، نیروهای عملیاتی ایستگاه‌های ۱۴ و ۲۴ به محل حادثه در محدوده ملت شرقی، منطقه کیانمهر اعزام شدند.

وی با اشاره به شرایط حادثه گفت: حریق در بخش تجاری واقع در طبقه همکف آغاز شده بود و دود حاصل از آن به طبقات بالایی ساختمان نفوذ کرده بود. آتش‌نشانان پس از رسیدن به محل، عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و با اقدامات سریع و مؤثر، مانع از سرایت آتش به سایر قسمت‌های ساختمان شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی کرج با بیان اینکه انتشار دود، ساکنان طبقه اول را با خطر مواجه کرده بود، افزود: در جریان عملیات امداد و نجات، ۲۳ نفر از افراد حاضر در ساختمان از محیط آلوده به دود خارج و به نقطه‌ای ایمن منتقل شدند.

خوشگرد همچنین درباره تجهیزات و نیروی انسانی به‌کارگرفته‌شده در این حادثه اظهار کرد: برای مدیریت این عملیات، هشت نیروی آتش‌نشان با استفاده از سه دستگاه خودروی امدادی در محل حضور یافتند و علاوه بر خاموش کردن آتش، اقدامات لازم برای ایمن‌سازی محیط را انجام دادند.

این عملیات با مهار کامل حریق و تخلیه افراد در معرض خطر به پایان رسید.