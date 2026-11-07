به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، حجت‌الاسلام والمسلمین نوری در جلسه شورای اداری استان گفت: مردم با فشار‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و جنگ اقتصادی دشمن مواجه هستند و در چنین شرایطی، عملکرد مدیران اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: مسولان باید پای صحبت مردم بنشینند و حتی اگر امکان حل فوری یک مشکل وجود ندارد، با دقت به درخواست‌ها گوش دهند و برای پیگیری آنها تلاش کنند.

وی با اشاره به مسولیت مدیران در قبال منابع عمومی، ادامه داد: امکانات و اعتبارات دستگاه‌های اجرایی امانتی در اختیار مسولان است و باید در مسیر خدمت‌رسانی، بهبود شرایط زندگی و رفع نیاز‌های مردم به کار گرفته شود.

امام جمعه بجنورد با بیان اینکه مسولیت‌پذیری و پاسخگویی مدیران نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی دارد، گفت: هر اقدامی که با هدف گره‌گشایی از کار مردم انجام شود، ارزشمند است و می‌تواند زمینه‌ساز رضایتمندی و تقویت سرمایه اجتماعی باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به جنگ فرهنگی دشمن و فعالیت گسترده در فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای ادامه داد: دشمن با تمام توان در این عرصه به دنبال ایجاد مشکل است و لازم است مجموعه‌های مدیریتی با حساسیت و جدیت بیشتری مسائل فرهنگی را دنبال کنند و اجازه ندهند اتفاقات نامناسب فرهنگی در جامعه شکل بگیرد.

در آیین از پوستر رویداد «ایران جان» با هدف معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های خراسان‌ شمالی و تقویت شناخت مخاطبان سراسر کشور از پیشینه، فرهنگ، هنر، جاذبه‌های گردشگری و توانمندی‌های این استان در رسانه ملی رونمایی شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، این رویداد از ۲۳ تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۵ در استان خراسان‌شمالی اجرا می‌شود.