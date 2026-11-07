مصرف گاز خانگی، در روز‌های اخیر به علت کاهش دما، حدود ۳۰ درصد در استان اصفهان افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به اینکه، با کاهش دمای هوا، استفاده از سامانه‌های گرمایشی و در پی آن، مصرف گاز افزایش یافته است گفت: دمای ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد، محدوده متعارف دمای آسایش است و تنظیم دمای محیط روی این درجه، بدون ایجاد آسیب در شرایط آسایش خانوارها، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف داشته باشد.

ابراهیم محسنی هماگرانی افزود: در پی آسیب‌دیدن بخشی از زیرساخت‌های گازی در جنگ تحمیلی سوم، ظرفیت تولید پالایشگاهی کاهش و با توجه به ناترازی مزمن باقی مانده از سال‌های قبل، همکاری مشترکان برای پایداری شبکه گاز در روز‌های سرد پیش‌رو ضروری است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه استان اصفهان در بهینه سازی موتورخانه‌ها رتبه نخست کشور را دارد گفت: در سه سال گذشته، در استان اصفهان، ۱۹ هزار واحد موتورخانه که هر واحد ۵۰۰ مترمربع را به خود اختصاص می‌دهد، بهینه سازی شد که باعث کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی مصرف گاز می‌شود.

اگر همه مشترکان خانگی، تجاری و صنایع جزء در روز‌های اوج مصرف، دمای محیط را یک درجه کاهش دهند، حدود ۲۵ میلیون مترمکعب در مصرف روزانه صرفه‌جویی می‌شود.