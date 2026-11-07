پخش زنده
امروز: -
مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه استان اردبیل، دیشب هم با حضور در میادین و خیابانها، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند و همبستگی و احساس مسئولیت خود را نسبت به سرنوشت ایران به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرمای شدید و هوای سرد اردبیل مانع حضور مردم اردبیل در اجتماعات شبانه نشد.
این حضور در حالی رقم خورد که کاهش محسوس دما و سرمای شدید، شرایط حضور در فضای باز را دشوار کرده بود؛ با این حال، مردم با حضور در خیابانها، اجتماع شبانه خود را برگزار کردند.