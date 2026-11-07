تداوم همبستگی ملی و حمایت از ولایت و وطن در تجمعات شبانه

مردم ولایت‌مدار و همیشه در صحنه استان اردبیل، دیشب هم با حضور در میادین و خیابانها، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند و همبستگی و احساس مسئولیت خود را نسبت به سرنوشت ایران به نمایش گذاشتند.