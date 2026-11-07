­رئیس برگزارکننده بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران از افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر کشور به ۶۲۰۰ مگاوات خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی شده است این ظرفیت تا پایان امسال به ۱۲ هزار مگاوات برسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غلامحسین مقیمی، ­­با اشاره به روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور افزود: پیش از شهریور ۱۴۰۳، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی حدود ۶۰۰ مگاوات و مجموع ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر کشور حدود یک‌هزار و ۲۰۰ مگاوات بود؛ اما این رقم اکنون به حدود ۶ هزار و ۲۰۰ مگاوات رسیده است.

او گفت: با وجود تحریم‌ها، تهدید‌ها و محدودیت‌ها، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با جدیت دنبال می‌شود و هدف‌گذاری شده است ظرفیت این بخش تا پایان امسال به ۱۲ هزار مگاوات افزایش یابد.

­رئیس برگزارکننده بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران­با اشاره به برنامه وزارت نیرو برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی­ افزود: هدف این است که پشت‌بام خانه‌ها به مولد برق تبدیل شوند تا علاوه بر تقویت امنیت شبکه، مردم نیز از مصرف‌کننده به تولیدکننده برق تبدیل شوند.

مقیمی درباره طرح ساتبا برای مشارکت مردم در ساخت نیروگاه‌های خورشیدی خانگی­ گفت: در این طرح، مشترک ۱۰ درصد هزینه را تأمین می‌کند و ۹۰ درصد باقی‌مانده از طریق سرمایه‌گذار یا تسهیلات فراهم می‌شو د و­ هدف‌گذاری این برنامه، تبدیل ۶۰۰ هزار خانه به واحد‌های تولیدکننده برق است.

او با بیان اینکه تاکنون حدود ۸۰ هزار خانه به پنل‌های خورشیدی مجهز شده‌اند، ابراز امیدواری کرد با توسعه این طرح، مشارکت مردم در تولید برق افزایش یابد.

­رئیس برگزارکننده نمایشگاه صنعت برق­ در ادامه با اشاره به برگزاری بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران از ۱۶ تا ۱۹ آبان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران گفت: در این دوره ۴۲۰ شرکت داخلی و حدود ۶۰ شرکت خارجی از ۱۱ کشور حضور دارند.

­مقیمی­ افزود: حدود ۳۴ هزار مترمربع از فضای نمایشگاهی به این رویداد اختصاص یافته و تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق، مدیران بخش خصوصی و دولتی، پیمانکاران، مهندسان و فعالان حوزه کابل، پست، ترانسفورماتور و دیگر تجهیزات تخصصی در آن مشارکت دارند.

او گفت: این نمایشگاه از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ پذیرای عموم مردم، صنعتگران و مدیران است و هیئت‌هایی نیز برای بازدید و توسعه تعاملات تجاری به ایران آمده‌اند.

­رئیس برگزارکننده بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران با اشاره به محور اصلی این دوره افزود: نمایشگاه امسال با توجه به محدودیت‌ها، تخصصی‌تر برگزار شده و شعار آن «برق، اساس تاب‌آوری کشور» است.

مقیمی با اشاره به شهادت ۱۴ نفر از کارکنان صنعت برق در جنگ ۴۰ روزه و جنگ ۱۲ روزه گفت: صنعت برق کشور در این شرایط تاب‌آوری بالایی از خود نشان داد و پایداری این صنعت، زمینه تداوم فعالیت سایر صنایع کشور را فراهم کرد.

او که مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو نیز هست، هدف از انتخاب این محور را معرفی توانمندی‌های صنعت برق ایران دانست و افزود: تولیدکنندگان بخش خصوصی در این نمایشگاه محصولات و تجهیزات جدید خود را عرضه می‌کنند و این رویداد فرصتی برای بازاریابی، معرفی توانمندی‌ها و انعقاد قرارداد میان تولیدکنندگان و خریداران است.

­رئیس برگزارکننده نمایشگاه صنعت برق با اشاره به وضعیت تأمین برق کشور گفت:­ هم اکنون در هیچ نقطه‌ای از کشور، نه در بخش خانگی و نه در بخش صنایع، قطعی برق نداریم و امیدواریم با تأمین پایدار سوخت و همراهی مردم در مدیریت مصرف، زمستان را نیز با موفقیت پشت سر بگذاریم.

مقیمی با تأکید بر ارتباط مدیریت مصرف گاز و تأمین برق افزود: هرچه مصرف گاز بهتر مدیریت شود، امکان اختصاص گاز بیشتری به نیروگاه‌ها فراهم خواهد شد و در نتیجه تأمین برق کشور با اطمینان بیشتری انجام می‌شود.

او همچنین با اشاره به وضعیت منابع آبی کشور گفت: هرچقدر بارندگی داشته باشیم، همچنان به زمین بدهکاریم و حدود ۱۵۰ میلیارد مترمکعب از ذخایر آب‌های زیرزمینی را بدهکار هستیم.