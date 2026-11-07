سازمان بیمه سلامت ایران اعلام کرد با بررسی نیاز‌ها و چالش‌های بیماران سوختگی، توسعه پوشش بیمه‌ای پانسمان‌های نوین و اصلاح حمایت‌های تعرفه‌ای از این بیماران در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در پی طرح مشکلات و چالش‌های بیمارستان سوختگی در زمینه تامین اقلام مصرفی و هزینه‌های بالای درمان بیماران، محمد مهدی ناصحی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران با حضور در این مرکز درمانی، از نزدیک مسائل و مشکلات موجود را بررسی و نیاز‌های بیماران و چالش‌های ارائه خدمات درمانی را مورد ارزیابی قرار داد.

با قرار گرفتن موضوع در دستور کار سطوح تخصصی و مدیریتی سازمان بیمه سلامت ایران، مجموعه‌ای از پیگیری‌ها با هدف ارتقای حمایت‌های بیمه‌ای از بیماران سوختگی انجام شد. این اقدامات با بررسی ابعاد درمانی، اقتصادی و تعرفه‌ای خدمات همراه بود و در نهایت، توسعه پوشش بیمه‌ای پانسمان‌های نوین و قرار گرفتن این اقلام در فهرست تعهدات بیمه پایه را به دنبال داشت.

همچنین در حوزه حمایت‌های تعرفه‌ای، افزایش سهم هزینه خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک تخت بستری بخش سوختگی به ۱۲ درصد تعرفه هتلینگ و تعیین سهم ۸.۴ درصدی برای تخت مراقبت‌های ویژه سوختگی (BICU) در تعرفه‌های سال ۱۴۰۵، از جمله سازوکار‌های حمایتی مرتبط با این بخش محسوب می‌شود.