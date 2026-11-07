رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به تلاش متخصصان و پیمانکاران داخلی برای بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده پارس جنوبی، گفت: حمایت مالی بانک مرکزی و شبکه بانکی از تکمیل برای تکمیل این عملیات تداوم می‌یابد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر ، عبدالناصر همتی در جریان بازدید از پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی اظهار کرد: در پی حملات دشمنان، حدود یک‌سوم ظرفیت تولید گاز کشور از مدار خارج شده و بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده برای بازگشت این ظرفیت به چرخه تولید با تلاش متخصصان و نیرو‌های داخلی در حال انجام است.

وی با تقدیر از عملکرد کارکنان، متخصصان و پیمانکاران فعال در این مجموعه، تصریح کرد: عملیات بازسازی با تکیه بر توان داخلی و بدون نیاز به واردات تجهیزات و امکانات از خارج کشور پیش می‌رود که نشان‌دهنده ظرفیت فنی و توانمندی نیرو‌های متخصص ایرانی است.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به نقش نظام بانکی در پشتیبانی از روند بازسازی تأسیسات گازی اظهار کرد: شبکه بانکی تا کنون حمایت‌های لازم را انجام داده و بانک مرکزی نیز همراه با بانک‌ها، تأمین مالی و پشتیبانی مورد نیاز برای ادامه این اقدامات را دنبال خواهد کرد.

همتی ابراز امیدواری کرد با سرعت گرفتن عملیات بازسازی و بازگشت ظرفیت‌های تولید گاز به مدار، در ماه‌های آینده بخشی از مشکلات مربوط به تأمین گاز کشور برطرف شود.

وی همچنین از پیگیری‌های استاندار بوشهر و رئیس کمیسیون انرژی مجلس در زمینه بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده قدردانی کرد و تلاش فعالان صنعت گاز را در تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور مؤثر دانست.

رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: ایستادگی و تلاش مردم و فعالان اقتصادی ایران، مانع از تحقق اهداف دشمنان برای تضعیف کشور خواهد شد.