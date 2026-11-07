در پی صدور هشدار هواشناسی و اعلام وضعیت قرمز برای مناطق شمالی و ارتفاعات استان تهران، تمامی نیروهای امدادی و خدمات شهری شهرستان اسلامشهر در وضعیت آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بابایی رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان اسلامشهر ضمن قدردانی از تلاش‌های اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان گفت: باتوجه به بارش‌های خوبی که در ساعات پیش انجام شده، عوامل شهرداری‌ها نیز حضور مستمری در خیابان‌ها و معابر داشتند تا با جمع‌آوری آب‌های سطحی و روان آب‌های جاری شده در سطح شهر‌ها هرگونه گرفتگی در نهر‌ها را برطرف سازند.

​ با توجه به پیش‌بینی بارش‌ها، کاهش دما و احتمال افزایش روان‌آب‌ها، از شهروندان عزیز تقاضا می‌شود از تردد‌های غیرضروری و حضور در بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و نقاط پرخطر خودداری کرده و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.