پیکر ۴ شهید گمنام دفاع مقدس در آستانه سالروز شهادت حضرت زهرا (س) وارد استان آذربایجان غربی شدند و مورد استقبال مردم و مسئولان قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد ، مدیرکل حفظ آثار و نشرارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آذربایجان‌غربی گفت: مراسم وداع با این شهدا، روزپنجشنبه، ۲۱ آبان ماه، در محل تجمعات شبانه در میدان ولایت فقیه ارومیه برگزار خواهد شد.

سردار وحیدی افزود: مراسم تشییع هم جمعه۲۲ آبان، از طرف میدان انقلاب به سمت میدان امام حسین (ع) خواهد بود. قرار است مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، فرهنگی و آموزشی در نقاط مختلف استان در روز‌های پیش ازتشییع، میزبان این شهدا باشند.

این شهیدان ۱۹ تا ۲۲ ساله و از شهدای عملیات‌های خیبر، کربلای ۴ و ۵ هستند. پیکر مطهر این شهیدان در قالب برنامه «میثاق با شهدا» به مدت یک هفته در نقاط مختلف استان حضور خواهند داشت.