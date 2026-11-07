به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهرام ملایی هزاروندی گفت: کارشناسان و پژوهشگران اداره‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان موفق به طراحی و تولید نخستین سامانه آنلاین پایشگر مدیریت مصرف انرژی شدند؛ اقدامی ارزشمند و نوآورانه که می‌تواند نقش مؤثری در کنترل و بهینه‌سازی مصرف برق و کمک به مدیریت ناترازی انرژی در کشور ایفا کند.

وی ادامه داد: این سامانه با بهره‌گیری از دانش فنی و ظرفیت‌های تخصصی کارشناسان و پژوهشگران این اداره‌کل طراحی و تولید شده و با فراهم‌کردن امکان پایش و مدیریت مصرف انرژی برق، گامی عملی در مسیر ارتقای بهره‌وری، کاهش مصارف غیرضروری و استفاده بهینه از منابع انرژی به شمار می‌رود.

مدیر کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان بیان کرد:از مزایای این پایشگر می‌توان اتصال آسان وپایدار، مدیریت هوشمند، دقیق، قابل اعتماد مصرف برق، هشدارمصرف بالا، نمایش لحظه‌ای مصرف انرژی، ثبت وذخیره اطلاعات، طراحی صنعتی ومقاوم و مناسب برای منازل، ادارات وصنایع اشاره کرد.

ملایی هزاروندی خاطرنشان کرد: این سامانه، بیانگر ظرفیت علمی، پژوهشی و فناورانه مجموعه آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان در ارائه راهکار‌های کاربردی برای حل مسائل و نیاز‌های کشور است.