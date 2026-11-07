جشنواره شعر و موسیقی محلی در روستای رامشه شهرستان جرقویه با مشارکت ۶ گروه محلی و ۲ گروه مهمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دهیار رامشه گفت: این جشنواره با اجرای گروه‌های فایز خوانی و دشتی خوانی و با حضور افتخاری استاد ابراهیم خشیج از استان فارس در بافت سنتی روستا برگزار شد.

رحمت الله صالحی افزود: شاهنامه خوانی، مثنوی خوانی و حافظ خوانی از جمله آیین‌های برجا مانده از روزگاران قدیم در روستای رامشه است که همچنان با استقبال جوانان و نوجوانان در این روستا برگزار می‌شود.