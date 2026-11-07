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برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۵ را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین برخی رسانههای جنوب شرق آسیا
کانال اخبار آسیا
-ژاپن پس از موجی از حملات، بسته اضطراری امنیت سایبری را به اجرا درمیآورد.
-نهاد امنیت سایبری سنگاپور پس از حملات سایبری به یخچالها در اروپا، خواستار تقویت تدابیر دفاعی شد.
-زلزلهای به بزرگی ۶.۱ ریشتر در نزدیکی توکیو رخ داد؛ هشدار سونامی صادر نشده است.
-هگست متعهد شد که از درون پنتاگون به مبارزه ادامه دهد؛ او از جنگ با ایران دفاع کرد.
مالایی میل
-کشف فسیل یک موش غولپیکر پیشاتاریخی در تایلند
نیشن تایلند
-گوگل و تایلند درباره سرمایهگذاری در مراکز داده و مهارتهای هوش مصنوعی گفتوگو میکنند.
نیو استریت تایمز
-در بحبوحه تهدید جنگ سایبری، مالزی ذخیره برنج برای ۶ ماه و ذخیره ماهی برای ۸ ماه در اختیار دارد.
فری مالزیا تودی
-انور میگوید پوتراجایا در حال بررسی تأثیر انتخابات میاندورهای آمریکا بر مالزی است.
-مشاهده نورهای درخشان در آسمان مالزی همزمان با سوختن ماهواره ناسا
استریت تایمز
-در بحبوحه تشدید شکاف سیاسی، اندونزی چهارمین مقام ارشد پلیس را به عنوان مظنون به شنود غیرقانونی معرفی کرد.
استار مالزی
-همزمان با افزایش تنشها، چین سیاستمداران فیلیپینی را به رفتاری «غیرقابلتحمل» متهم میکند.
اتوسان مالزی
-روسیه ۹۰ سامانه موشکی به ایران ارسال کرد.