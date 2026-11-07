به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۵ را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین برخی رسانه‌های جنوب شرق آسیا

کانال اخبار آسیا

-ژاپن پس از موجی از حملات، بسته اضطراری امنیت سایبری را به اجرا درمی‌آورد.

-نهاد امنیت سایبری سنگاپور پس از حملات سایبری به یخچال‌ها در اروپا، خواستار تقویت تدابیر دفاعی شد.

-زلزله‌ای به بزرگی ۶.۱ ریشتر در نزدیکی توکیو رخ داد؛ هشدار سونامی صادر نشده است.

-هگست متعهد شد که از درون پنتاگون به مبارزه ادامه دهد؛ او از جنگ با ایران دفاع کرد.

مالایی میل

-کشف فسیل یک موش غول‌پیکر پیشاتاریخی در تایلند

نیشن تایلند

-گوگل و تایلند درباره سرمایه‌گذاری در مراکز داده و مهارت‌های هوش مصنوعی گفت‌و‌گو می‌کنند.

نیو استریت تایمز

-در بحبوحه تهدید جنگ سایبری، مالزی ذخیره برنج برای ۶ ماه و ذخیره ماهی برای ۸ ماه در اختیار دارد.

فری مالزیا تودی

-انور می‌گوید پوتراجایا در حال بررسی تأثیر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا بر مالزی است.

-مشاهده نور‌های درخشان در آسمان مالزی هم‌زمان با سوختن ماهواره ناسا

استریت تایمز

-در بحبوحه تشدید شکاف سیاسی، اندونزی چهارمین مقام ارشد پلیس را به عنوان مظنون به شنود غیرقانونی معرفی کرد.

استار مالزی

-هم‌زمان با افزایش تنش‌ها، چین سیاستمداران فیلیپینی را به رفتاری «غیرقابل‌تحمل» متهم می‌کند.

اتوسان مالزی

-روسیه ۹۰ سامانه موشکی به ایران ارسال کرد.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های افغانستان

روزنامه شریعت

ـ بررسی فرصت‌های صادراتی افغانستان در نشست ازبکستان

ـ ارزش صادرات هنگ (آنغوزه) افغانستان به ۴ میلیارد افغانی رسید.

ـ افتتاح ساختمان جدید یک مسجد در لوگر ـ تصادف مرگبار در ایالت پنجاب پاکستان ۱۱ کشته و ۳۳ زخمی بر جای گذاشت.

ـ رژیم صهیونیستی همچنان به حملات توپخانه‌ای خود به جنوب لبنان ادامه می‌دهد.

روزنامه هیواد

ـ دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران: آمریکا را در جبهه‌های مختلف شکست داده‌ایم.

ـ آب آشامیدنی ده‌ها خانواده در زابل تامین شد.

ـ ۱۵۰ نفر از پرسنل جوان از مرکز آموزشی وزارت دفاع فارغ التحصیل شدند.

ـ نورالله نوری: با وجود تحریم‌ها اقتصاد کشور رو به رشد است.

ـ ۶ پروژه عمرانی در بامیان تکمیل شد.

روزنامه اطلاعات روز

ـ ملانیا ترامپ به پوتین و زلنسکی نامه فرستاد.

ـ حادثه ترافیکی در قندوز جان سه نفر را گرفت.

ـ نخست وزیر قطر: تشدید درگیری برای کسب امتیاز در مذاکرات نتیجه نخواهد داد.

ـ رئیس جمهور پاراگوئه از مقامش برکنار و بازداشت شد.

ـ آمریکا بار دیگر به جزیره قشم ایران حمله کرد.

روزنامه انیس

ـ افغانستان، شریک قابل اعتماد برای کشور‌ها ـ. وزیر امور خارجه، به گسترش روابط دیپلماتیک بر بنیاد احترام متقابل تاکید کرد.

ـ کار ۳ پروژه توسعه‌ای در فراه آغاز شد.

ـ برگزاری نمایشگاه ملی صنایع دستی و تولیدات وطنی در کندز