امام جمعه کیش، گفت: یک شهید گمنام، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) پس از تشییع بر دستان ساکنان کیش در محوطه مسجد خاتم الانبیاء به خاک سپرده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز در نشست هماهنگی مراسم تشییع و تدفین شهید گمنام، با اشاره به برنامه‌ریزی برای گسترش یادمان شهدای گمنام در نقاط مختلف کیش، گفت: با خاکسپاری شهید گمنام در محوطه مسجد خاتم‌الانبیاء، شمار یادمان‌های شهدای گمنام در کیش به شش شهید خواهد رسید.

او افزود: براساس پیش‌بینی ها در مصلی و یکی از مناطق گردشگری شهید گمنام به خاک سپرده می شوند.

امام جمعه کیش با اشاره به تمهیدات ویژه برای برگزاری مراسم تشییع شهید گمنام، گفت: برنامه‌های ویژه‌ای در مسیر تشییع پیکر مطهر شهید گمنام، پیش‌بینی شده و این مراسم از شبکه کیش و شبکه‌های سراسری پخش زنده خواهد شد تا امکان همراهی گسترده‌تر مردم با این آیین معنوی فراهم شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز با قدردانی از حضور و مشارکت مردم کیش در میدان، برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و انقلابی، افزود: مردم کیش همواره در مناسبت‌های دینی و فرهنگی حضوری پرشور دارند و مساجد کیش نیز از مراکز فعال برگزاری این برنامه‌ها هستند.

او با اشاره به برگزاری مراسم و برنامه‌های ایام فاطمیه در مساجد کیش، حضور مردم در این آیین‌ها را نشان‌دهنده پیوند عمیق جامعه کیش با ارزش‌های دینی و فرهنگ ایثار و شهادت دانست.