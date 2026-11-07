در راستای ترویج فرهنگ مدیریت مصرف آب و آموزش نسل جوان، هجدهمین دوره جشنواره فراگیر نخستین واژه آب با شعار جان شما، جان آب در قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در این مراسم، مدیرعامل شرکت آبفا، ضمن تأکید بر اهمیت حیاتی آب، اظهار داشت که مدیریت مصرف آب موضوعی ساده نیست و با توجه به وابستگی مطلق حیات به این منبع محدود، توجه به آن ضرورتی انکارناپذیر است.

وی با اشاره به تداوم هجده ساله این جشنواره، افزود: «هدف اصلی ما از برگزاری این مراسم، انتقال مسئولیت مدیریت منابع آب به نسل آینده است تا این امانت را به درستی به آیندگان برسانند.»

داراب بیرنوندی همچنین با اشاره به نتایج مثبت اقدامات فرهنگی، اعلام کرد که در تابستان جاری، به لطف برنامه‌های ترویجی، میزان مصرف آب در بخش‌های پرمصرف شاهد کاهش ۳ درصدی بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش نیز در این جشنواره با تأکید بر محدودیت منابع آبی، بر نقش کلیدی مدارس در این مسیر تأکید کرد.

مهرداد یحیایی اظهار کرد: «اگرچه حیات بدون آب امکان‌پذیر نیست، اما به دلیل محدودیت منابع، آموزش فرهنگ مصرف صحیح اولویت دارد.»

وی افزود: ما تلاش می‌کنیم از طریق فرهنگ‌سازی در محیط‌های آموزشی، این رویکرد را در دانش‌آموزان نهادینه کرده و از طریق آنها، این پیام را به والدین و خانواده‌ها نیز منتقل کنیم تا مدیریت مصرف آب به یک رفتار اجتماعی تبدیل شود.