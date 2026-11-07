به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت اله سروری گفت: ۷۵ میلیارد ریال ، ۵۰ میلیارد ریال به صورت کمک نقدی و حدود ۲۵ میلیارد ریال به صورت غیرنقدی از جمله تامین مصالح ساختمانی طرح های عمرانی است.

وی با اشاره به افزایش کمک‌های مردمی به حساب ۱۰۰ امام طی امسال اظهار کرد: پارسال خیران این استان ۳۱ میلیارد ریال به حساب ۱۰۰ امام کمک کردند.

مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی گفت: ۷۲ پرونده کمک به ساخت مسکن اقشار کم برخوردار از محل حساب ۱۰۰ امام در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی در جریان است که بخشی از مصالح ساختمانی آن‌ها از سوی خیران تامین شده است.

سروری ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون ۶۳ نفر کمک مصوب از محل حساب ۱۰۰ را دریافت کرده‌اند و ۹ نفر هم پس از طی مراحل در شرف دریافت این کمک هستند.

وی گفت: پرونده کمک به ۲۵ نفر از اقشار نیازمند نیز در حساب ۱۰۰ امام در بنیاد مسکن استان تشکیل شده و بر اساس اولویت بندی تا پایان سال به این افراد هم کمک خواهد شد.