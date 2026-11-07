سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: واردات کالا و تخصیص ارز به ۶۶ قلم کالا محدود نمی‌شود و ۴ هزار و ۵۵۰ قلم کالا که در گذشته برای واردات اولویت بندی شده بودند، همچنان وارد خواهند شد.

عزت الله زارعی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: سیاست گذاری تخصیص ارز در کشور بعهده بانک مرکزی است و وزارت صمت هم تابع سیاست‌های بانک مرکزی است، بانک مرکزی برای تامین و تخصیص ارز، کالا‌ها را به چهار گروه تقسیم کرده است.

وی گفت: گروه اول شامل ۶۶ قلم کالا است که با معیشت مردم در ارتباط هستند و قیمت مصوب دارند، ارز مورد نیاز این کالا‌ها از محل ارز مرکز مبادله با نرخی کمتر از قیمت توافقی تامین می‌شود.

زارعی افزود: گروه دوم کالا‌های مورد نیاز بازار است که ارز آنها از محل ارز حاصل از صادرات تامین می‌شود وگروه سوم و چهارم کالا‌هایی هستند که تولیدات مشابه داخلی دارند و ارز آنها از محل ارز حاصل از صادرات یا سپرده خود تامین خواهد شد.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این تصمیمات در بانک مرکزی گرفته شده است، البته برخی از آنها تصمیم تازه‌ای نیست و واردات برخی کالا‌ها نظیر خودرو با ارز حاصل از صادرات یا سپرده خود و دیگران انجام می‌شد.