هفته یازدهم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال سری آ ایتالیا با پیروزی ونتزیا مقابل اودینزه آغاز شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما؛ در اولین بازی هفته تیم ونتزیا ۲ - ۱ از سد تیم اودینزه گذشت. تیم ونتزیا با ۶ امتیاز به رده نوزدهم صعود کرد و تیم اودینزه با ۵ امتیاز بیستم است.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

* شنبه ۱۶ آبان:

کالیاری - فروزینونه

تورینو - لچه

پارما - بولونیا

رم - ساسولو

* یک شنبه ۱۷ آبان:

ناپولی - لاتسیو

جنوآ - میلان

مونزا - آتالانتا

اینتر - کومو

فیورنتینا - یوونتوس

- در جدول سری آ تیم‌های لاتسیو با ۲۸ و اینتر با ۲۵ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های رم با ۲۴ و کومو با ۲۳ امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.