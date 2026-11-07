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هفته یازدهم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال سری آ ایتالیا با پیروزی ونتزیا مقابل اودینزه آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما؛ در اولین بازی هفته تیم ونتزیا ۲ - ۱ از سد تیم اودینزه گذشت. تیم ونتزیا با ۶ امتیاز به رده نوزدهم صعود کرد و تیم اودینزه با ۵ امتیاز بیستم است.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
* شنبه ۱۶ آبان:
کالیاری - فروزینونه
تورینو - لچه
پارما - بولونیا
رم - ساسولو
* یک شنبه ۱۷ آبان:
ناپولی - لاتسیو
جنوآ - میلان
مونزا - آتالانتا
اینتر - کومو
فیورنتینا - یوونتوس
- در جدول سری آ تیمهای لاتسیو با ۲۸ و اینتر با ۲۵ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای رم با ۲۴ و کومو با ۲۳ امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند.