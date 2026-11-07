بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، سامانه بارشی فعال که از نواحی شمال‌غربی وارد کشور شده، تا اواسط هفته در استان مرکزی موجب بارش باران، رگبار، رعدوبرق، تگرگ و وزش باد شدید موقتی خواهد شد. هشدار سطح نارنجی شماره ۴ اداره کل هواشناسی استان مرکزی تا ظهر یکشنبه معتبر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به نقل از اداره کل هواشناسی استان مرکزی، بررسی و تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد سامانه بارشی فعال بر روی کشور که طی روز‌های گذشته از نواحی شمال‌غربی وارد شده، تا اواسط هفته موجب بارش یا رگبار باران، رعدوبرق، تگرگ و همچنین وزش باد شدید موقتی در سطح استان خواهد شد.

به دلیل ماهیت رگباری بارش‌ها، احتمال تشدید بارش‌ها در برخی مناطق استان، به‌ویژه تا ظهر یکشنبه، دور از انتظار نیست. از این‌رو هشدار سطح نارنجی شماره ۴ اداره کل هواشناسی استان مرکزی تا ظهر فردا (یکشنبه) معتبر می‌باشد. با خروج سامانه بارشی، دمای هوا به‌طور محسوسی کاهش خواهد یافت؛ به‌طوری‌که دمای کمینه طی صبح روز دوشنبه در برخی نقاط استان به زیر صفر درجه سلسیوس خواهد رسید.