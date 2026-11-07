رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران گفت: سال گذشته با وجود شرایط جنگی، بیش از ۱۰۰ واحد صنعتی به مجموعه چاپخانه های کشور اضافه شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، بابک عابدین، افزود : پروانه فعالیت صنفی ۱۲۲ واحد صنعتی تمدید شد .

وی گفت : طبق پژوهش ها، مصرف مواد اولیه چاپ و بسته بندی سالانه حدود چهار میلیون تن است.

رئیس اتحادیه چاپخانه داران افزود: این رقم ، گستردگی صنعت چاپ و جایگاه آن را در اقتصاد کشور نشان می دهد.

عابدین گفت : این صنعت ظرفیت آن را دارد که در پنج سال آینده تولید محصولات چاپی افزایش پیدا کند به طوری که صادرات آن از هشت میلیارد دلار به دوازده میلیارد دلار برسد .

احمد امین فرد، خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گزارش می دهد: