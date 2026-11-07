تندباد همراه با بارش‌های رگباری؛ استان ایلام را درنوردید و موجب آب‌گرفتگی شدید در خیابان‌ها و سیلابی‌شدن مسیل‌های درون‌شهری شد.

باز شدن درِ آسمان به روی ایلام و آب‌گرفتگی شدید معابر

باز شدن درِ آسمان به روی ایلام و آب‌گرفتگی شدید معابر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در پی فعالیت امروز سامانه بارشی، آسمان ایلام با رعدوبرق‌های پیاپی، تندباد لحظه‌ای و باران سیل‌آسا روبه‌رو شد؛ رخدادی که عبور و مرور خودرو‌ها و رفت‌وآمد شهروندان را مختل کرد.

آب‌گرفتگی در بیشتر بلوارها، میدان‌ها و معابر اصلی شهر‌ها از جمله زیرگذر‌های شهر ایلام به اوج خود رسید و شدت آب‌های روان سبب سرریز شدن کانال‌های هدایت آب و هدایت سیلاب به حاشیه خیابان‌ها و پیاده‌رو‌ها شد.

بر پایه گزارش‌های میدانی، خطر سیلابی‌شدن مسیل‌های منتهی به شهر ایلام بسیار جدی است و آب در برخی مسیر‌های ارتباطی بالا آمده است.

نهاد‌های امدادرسان و نیرو‌های خدمات شهری شهرداری ایلام برای بازگشایی آبراه‌ها و امداد به خودرو‌های گرفتار در آب به حالت آماده‌باش کامل هستند.

کارشناسان هواشناسی پیش‌تر نسبت به ناپایداری‌های همرفتی و خطر بارش‌های تندری هشدار داده بودند.

از شهروندان ایلامی خواسته شده است تا زمان آرام‌شدن شرایط جوی؛ از هرگونه تردد غیرضروری در سطح شهر، توقف در حاشیه رودخانه‌ها، کانال‌ها و معابر پست خودداری کنند.

شهر ایلام به سبب موقعیت کوهپایه‌ای و شیب تند معابر، در پی بارش‌های رگباری کوتاه‌مدت؛ اما پرحجم، همواره با پدیده روان‌آب‌های پرشتاب و آب‌گرفتگی روبه‌رو می‌شود که نیازمند توجه ویژه به ایمن‌سازی مسیل‌ها است.

بارندگی‌های ۲۴ ساعت گذشته در استان ایلام موجب ریزش کوه و سنگ در ۲۰ نقطه از جاده‌ها شد که با کوشندگی نیرو‌های راهداری، کار ریزش‌برداری و پاکسازی مسیر‌ها برای جلوگیری از اختلال در تردد انجام گرفت.

کارشناس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی ایلام با اعلام وضعیت هشدار برای سامانه بارشی حاکم بر استان، از تداوم، تشدید و گسترش این ناپایداری‌ها خبر داد و گفت که بیشترین میزان بارش‌های روز گذشته تا صبح امروز (شنبه) مربوط به شهر سرابله با ۲۴.۵ میلی‌متر بوده است.

مدیرکل امور عشایر ایلام با اشاره به تلف شدن ده‌ها راس دام عشایر شهرستان‌های دهلران و آبدانان بر اثر بارش‌های هفته گذشته، تاکید کرد که کمک‌های دولتی و وام‌های کم‌بهره هرگز پاسخگوی جبران کامل زیان‌های گزاف سیلاب نیست و راهکار پایدار برای حفاظت از این سرمایه ملی استفاده از پوشش بیمه‌ای است.

اما جوشش چشمه‌ها و خروش آبشار‌ها از جمله آبشار «ماهوته» در دامنه‌های دینارکوه آبدانان از زیبایی‌ها این پدیده طبیعی بود.

آبشار بکر «ماهوته» در شهرستان آبدانان، با سرچشمه گرفتن از دامنه‌های سرسبز دینارکوه و قرار گرفتن در میان پوشش جنگلی و دشت‌های فراخ؛ یکی از چشم‌نوازترین جلوه‌های گردشگری طبیعی در استان ایلام به شمار می‌رود که با بارش‌های اخیر، جان تازه‌ای گرفته است.

بنابر پیش‌بینی کارشناسان هواشناسی بارش‌ها تا روز دوشنبه ادامه دارد.