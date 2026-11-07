به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: بخش اصلی این مأموریت با تلاش مجموعه‌های مردمی، مدارس و نهاد‌هایی محقق می‌شود که به‌صورت عملیاتی در این عرصه فعالیت می‌کنند.

خسروپناه با تبیین نسبت میان سیاست‌گذاری فرهنگی و فعالیت‌های اجرایی اظهار کرد: مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی در این عرصه، سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و ایجاد سازوکار‌های لازم برای توسعه فعالیت‌های قرآنی است. در همین راستا، شورای توسعه فرهنگ قرآنی نیز تشکیل شده و سیاست‌ها و برنامه‌هایی برای پیشبرد این مأموریت دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت همراهی قرآن کریم و معارف اهل‌بیت (ع) افزود: یکی از انحرافات بینشی در تاریخ اسلام، دیدگاهی بود که به حذف و کنار گذاشتن کتاب خدا می‌انجامید و با عنوان قرآن‌بسندگی شناخته می‌شود. در مقابل، باید توجه داشت که معارف اهل‌بیت (ع) در پرتو قرآن کریم بیان شده و امامان معصوم (ع) به بطن و تأویل قرآن آگاهی دارند.

خسروپناه با بیان اینکه قرآن کتاب بصیرت و آگاهی عمیق است، ادامه داد: بصیرت به انسان قدرت تشخیص حق از باطل را می‌دهد و یکی از نیاز‌های جدی انسان معاصر نیز همین توانایی تشخیص است. امروز افراد بسیاری در جهان با ابهام و سردرگمی مواجه‌اند و نمی‌دانند کدام سخن و جریان بر حق و کدام بر باطل است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با اشاره به دیگر اوصاف قرآن در نهج‌البلاغه اظهار کرد: قرآن کتاب شفا و درمان بیماری‌های درونی و روحی انسان است و می‌تواند در مسیر درمان آسیب‌ها و بیماری‌هایی که جان و روان انسان را گرفتار می‌کنند، راهگشا باشد.

خسروپناه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور در آیین اختتامیه چهلمین سال جشنواره سراسری دانشجویی قرآن و عترت اظهار کرد: به‌تازگی در مراسم اختتامیه چهلمین دوره این جشنواره حضور داشتم و از نزدیک شاهد فعالیت‌ها و مشارکت دانشجویان در عرصه‌های قرآنی بودم.