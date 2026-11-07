دادستان شهریار از اجرای احکام قضایی برای تخریب و توقف ۵۰ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در محدوده شهریار، امیریه، کهنز، باغستان و اندیشه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی محمدی دادستان شهریار، با تاکید بر حفاظت از حریم شهر و نظارت بر ساخت و ساز‌های غیرمجاز گفت: شهرداری طبق قانون مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ در قبال تخلفات ساختمانی مکلف است و باید پرونده‌ها را به کمیسیون ماده صد ارجاع دهد.

وی افزود: این تکلیف قانونی شامل تمامی موارد می‌شود، چه ملک دارای پروانه باشد و چه فاقد پروانه، و چه ساخت و ساز در داخل حریم شهر یا خارج آن انجام شده باشد.

دادستان شهریار بیان کرد: در همین راستا و با پیگیری دادستانی ۵۰ مورد دستور قضایی برای تخریب و توقف ساخت و ساز‌های غیرمجاز در محدوده شهریار، امیریه، کهنز، باغستان و اندیشه انجام شده است.

محمدی افزود: دادستانی نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها در انجام وظایف قانونی را با جدیت ادامه خواهد داد.