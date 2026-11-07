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مجموعه طنز «اچتیوی» تازهترین تولید مرکز رسانه امید و مجموعه مستند شبکه مستند سیما روی آنتن میروند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه طنز موقعیت «اچتیوی» به کارگردانی اسماعیل عظیمی و تهیهکنندگی علیاصغر سلطانینژاد، ماجراهای یک تحریریه خبری آمریکایی را در ده روز نخست جنگ روایت میکند.
در این اثر شخصیتهای «جان»، «تونی» و «رابرت» به تهیه اخبار برای «دیوید» (مجری خبر) میپردازند و چالشها و اختلافنظرهای آنها، ضمن ایجاد موقعیتهای طنزآمیز، به موضوع سواد رسانهای، شیوههای جهتدهی به اخبار و تکنیکهای تأثیرگذاری رسانهها میپردازد.
این مجموعه بهزودی از تلویزیون پخش خواهد شد.
همچنین مجموعه مستند «رخ مادر» با روایتی شاعرانه و نگاهی به زندگی و فعالیتهای اجتماعی مادران شهدا، امشب ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه مستند پخش میشود و بازپخش آن فردا ساعت ۱۵ روی آنتن خواهد رفت.