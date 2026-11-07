رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: حجم سرمایه‌گذاری جهانی در دارایی‌های نامشهود در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۰ هزار میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که حدود سه برابر سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مشهود است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، اسلامی، در آیین آغاز به کار پنجمین مدرسه تابستانی مالکیت فکری وایپو، با اشاره به اهمیت سرمایه‌های فکری در اقتصاد امروز گفت: مالکیت فکری دیگر موضوعی صرفاً تخصصی و حقوقی نیست، بلکه به یکی از مؤلفه‌های مهم مزیت رقابتی کشور‌ها و کسب و کار‌ها تبدیل شده است.

اسلامی با اشاره به آمار سرمایه‌گذاری جهانی در این حوزه افزود: در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰ هزار میلیارد دلار در دارایی‌های نامشهود سرمایه‌گذاری شده، در حالی که میزان سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مشهود حدود ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار بوده است.

اسلامی با تأکید بر ضرورت عمومی‌سازی فرهنگ مالکیت فکری تصریح کرد: حمایت از دارایی‌های فکری نباید محدود به مخترعان، شرکت‌های بزرگ و فعالان فناوری باشد؛ کشاورزان، تولیدکنندگان محصولات خانگی، صاحبان کسب و کار و حتی افرادی که در حوزه خدمات و آموزش فعالیت می‌کنند نیز باید با حقوق مالکیت فکری و شیوه حفاظت از ایده‌ها و دستاورد‌های خود آشنا شوند.

رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و‌املاک کشور، توسعه اکوسیستم آموزش و همکاری میان نهاد‌های مختلف را از رویکرد‌های این سازمان دانست و گفت: باید با همکاری مجموعه‌های علمی، قضایی، پارک‌های علم و فناوری و سایر نهاد‌های مرتبط، مسیر ثبت، حمایت و تجاری‌سازی دارایی‌های فکری تقویت شود.

اسلامی همچنین با اشاره به برنامه‌های آموزشی پنجمین مدرسه تابستانی مالکیت فکری وایپو، بر ضرورت استفاده از ابزار‌های نوین و رایگان سازمان جهانی مالکیت فکری تأکید کرد و گفت: شرکت‌کنندگان باید علاوه بر بهره‌گیری از آموزش‌های تخصصی، این ابزار‌ها را بشناسند و در فعالیت‌های حرفه‌ای خود به کار بگیرند.

اسلامی از دوره‌های تعاملی آموزش حقوق و حفاظت از علامت تجاری، ابزار WIPO Connect در زمینه مدیریت حقوق مالکیت فکری و ابزار IP YES برای توانمندسازی جوانان به‌عنوان نمونه‌هایی از ظرفیت‌های آموزشی و کاربردی وایپو نام برد.

اسلامی در پایان بر ضرورت پیوند آموزش، حمایت حقوقی و تجاری‌سازی تأکید کرد؛ مسیری که می‌تواند ایده‌ها و خلاقیت‌های فردی را به دارایی‌های ارزشمند اقتصادی تبدیل کند.

حضور ۲۰۱ متقاضی از ۴۲ کشور در پنجمین مدرسه تابستانی مالکیت فکری وایپو

رئیس مرکز مالکیت فکری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از حضور ۲۰۱ متقاضی از ۴۲ کشور جهان در پنجمین مدرسه تابستانی مشترک وایپو و جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

محمد حسین سربخش در آئین آغاز به کار پنجمین مدرسه تابستانی مالکیت فکری وایپو ـ ایران افزود: در این دوره ۲۰۱ متقاضی از ۴۲ کشور جهان برای شرکت در برنامه‌های آموزشی ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۱۰۸ نفر ساکن ایران و ۹۳ نفر از سایر کشور‌ها هستند.

سربخش با بیان اینکه ۵۷.۷ درصد ثبت‌نام‌کنندگان را بانوان تشکیل می‌دهند، افزود: از مجموع متقاضیان، ۱۲۴ نفر متخصص و شاغل و ۷۷ نفر دانشجو هستند که این ترکیب، استقبال گروه‌های مختلف علمی و حرفه‌ای از آموزش‌های تخصصی مالکیت فکری را نشان می‌دهد.

رئیس مرکز مالکیت فکری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: از نظر حوزه فعالیت نیز بیش از نیمی از متقاضیان در بخش دانشگاهی حضور دارند و نمایندگانی از دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و استارتاپ‌ها، دفاتر ملی مالکیت فکری و مراکز حمایت از فناوری و نوآوری نیز در این دوره شرکت می‌کنند.

سربخش با اشاره به حضور متقاضیانی از کشور‌های مختلف جهان گفت: هند با ۲۳ متقاضی، نیجریه با ۸ متقاضی و پاکستان با ۶ متقاضی بیشترین تعداد ثبت‌نام‌کنندگان خارجی را دارند.

سربخش هدف از برگزاری این مدرسه تابستانی را توسعه دانش تخصصی، ترویج فرهنگ مالکیت فکری و آشنایی با ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری دارایی‌های فکری عنوان کرد و افزود: شرکت‌کنندگان در این دوره با موضوعاتی همچون حقوق مالکیت فکری، ثبت و حمایت از اختراعات، علائم تجاری، طرح‌های صنعتی، حق مؤلف و نشانه‌های جغرافیایی آشنا می‌شوند.

رئیس مرکز مالکیت فکری سازمان ثبت با تأکید بر نقش مالکیت فکری در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان تصریح کرد: حمایت از ایده‌ها و دستاورد‌های فکری و فراهم کردن زمینه تجاری‌سازی آنها، از الزامات توسعه نوآوری و تبدیل دانش به ارزش اقتصادی است.

پنجمین مدرسه تابستانی مشترک وایپو و جمهوری اسلامی ایران از ۷ تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶، برابر با ۱۶ تا ۲۷ آبان ۱۴۰۵، با همکاری مرکز مالکیت فکری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار می‌شود.