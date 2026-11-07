معاون پژوهش حوزه‌های علمیه گفت: جایزه جهانی صدر، فرصتی است تا اندیشه‌های پژوهشگران در جهان دیده و شنیده شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام فرهاد عباسی گفت: حوزه علمیه نظریه و فقاهت در آن تعطیل نبوده و همواره بر پایه تولید نظریه‌های جدید استوار بوده است.

حجت‌الاسلام عباسی افزود: فقه و فلسفه پویا در صدد اندیشه‌ها و معرفتی بشر است که برای ساختن دنیا با همراه آموزه‌های دینی است.

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خاطرنشان کرد: دین و تشیع توانسته با پژوهشگاه و پژوهشگران دینی در عرصه جهانی به خوبی بدرخشد و پاسخ دهنده همه سوالات دینی باشد.

وی با اشاره اینکه به برکت انقلاب اسلامی و رهبری امامین انقلاب حوزه علمیه امروزه با دهه‌های قبل کاملا تفاوت دارد، گفت: ۷۰ پژوهشکده و پژوهش سرای حوزه‌های علمیه در سراسر کشور فعالیت‌های پررنگی دارند.

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه افزود: از همه پژوهشگران و نظریه پردازان دعوت می‌شود، این جایزه جهانی صدر را فرصت مناسبی ببینند تا اندیشه هایشان را در جوامع بین المللی بتوانند صادر کنند.