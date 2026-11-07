به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدرضا ظفرقندی روز شنبه درآیین شکرانه ۳ میلیون خدمت بنیاد علوی در مناطق روستایی با اشاره به نقش جامعه پزشکی در دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه گفت: ارزش و اعتبار امروز ما مرهون همت و ایثار شهداست و جامعه پزشکی و نظام سلامت نیز وظیفه‌ای مهم در پاسداشت این ارزش‌ها و خدمت‌رسانی به مردم بر عهده دارند.

وی با اشاره به عملکرد نظام سلامت در جنگ ۱۲ روزه افزود: در این جنگ حدود ۶۶ هزار مجروح در سراسر کشور تحت درمان قرار گرفتند، برخلاف تجربه‌های اولیه در دوران دفاع مقدس، امروز نظام سلامت از آمادگی و تجربه بیشتری برخوردار است و توانسته خدمات درمانی را در شرایط بحرانی ارائه کند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به ضرورت آمادگی در برابر تهدیدات و بحران‌های احتمالی تصریح کرد: در مواجهه با شرایطی که اصول انسانی و قواعد جنگ نادیده گرفته می‌شود، نمی‌توان به آمادگی‌های مقطعی اکتفا کرد، ما دیگر نباید اجازه غافلگیری به خود بدهیم و لازم است برای حفاظت از مردم و کشور، آمادگی همه‌جانبه داشته باشیم.

ظفرقندی به تجربیات دوران دفاع مقدس و حملات شیمیایی در منطقه طلائیه و عملیات‌های سال ۱۳۶۲ اشاره کرد و گفت: در نخستین مواجهه‌ها با حملات شیمیایی، تجربه و تجهیزات کافی در اختیار نیرو‌های ما نبود، علائمی مانند اشک‌چشم، آب ریزش بینی، سوختگی صورت، تهوع و استفراغ در مجروحان مشاهده می‌شد و به دلیل نبود آمادگی و تجهیزات حفاظتی کافی، مدیریت شرایط بسیار دشوار بود.

وی ادامه داد: آن تجربه تاریخی به ما آموخت که نظام سلامت باید برای انواع مخاطرات و حوادث احتمالی آمادگی داشته باشد. امروز نیز دانشگاه‌های علوم پزشکی و مجموعه‌های حوزه سلامت به‌طور مستمر در حال تمرین و آماده‌سازی برای مواجهه با شرایط مختلف هستند. این آمادگی یک وظیفه اخلاقی و حرفه‌ای است.

ظفرقندی به اقدامات گروه‌های جهادی و همکاری بنیاد علوی، بنیاد مستضعفان، دانشگاه‌های علوم پزشکی و شبکه‌های بهداشت و درمان در مسیر خدمت رسانی به مردم اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم در حال اجرا، ارائه خدمات درمانی به حدود ۳۰ میلیون نفر از اقشار نیازمند و پیگیری وضعیت سلامت آنان است، این اقدام در ابتدای مسیر قرار دارد و لازم است با افزایش سرعت و گسترش هماهنگی‌ها، ظرفیت آن بیش از پیش فعال شود.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت همکاری میان دانشگاه‌ها، شبکه‌های بهداشت و درمان، روستا‌ها و نظام ارجاع افزود: برای توسعه این خدمات، باید زمینه مشارکت مؤثر گروه‌های جهادی و خیرین فراهم شود، وظیفه مجموعه‌های دانشگاهی و اجرایی، تسهیل‌گری و ایجاد بستری مناسب برای حضور و مشارکت افراد و گروه‌های نیکوکار است.

وزیر بهداشت با اشاره به اهمیت سازماندهی فعالیت‌های خیرخواهانه گفت: سامانه‌ها و سازوکار‌هایی فراهم شود تا افرادی که تمایل به انجام کار خیر و کمک به بیماران نیازمند دارند، بتوانند به‌راحتی وارد این عرصه شوند و حمایت‌های خود را در مسیر مشخص و سازمان‌یافته ارائه کنند.

ظفرقندی دندانپزشکی را از نیاز‌های مهم حوزه سلامت عنوان کرد و گفت: تأمین تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز خدمات دندانپزشکی از جمله زمینه‌هایی است که می‌توان با مشارکت بنیاد‌ها و مجموعه‌های حمایتی آن را تقویت کرد.

وی به ظرفیت علمی و تخصصی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور خاطرنشان کرد: دانشگاه‌هایی از جمله دانشگاه‌های اراک، تهران و شهید بهشتی و دیگر مراکز دانشگاهی، ظرفیت علمی، تخصصی و اجرایی قابل توجهی دارند، ترکیب این ظرفیت دانشگاهی با توان حمایتی بنیاد‌ها و گروه‌های جهادی می‌تواند زمینه‌ساز اجرای اقدامات گسترده و مؤثر در حوزه سلامت شود.

ظفرقندی با تأکید بر اهمیت گسترش خدمات سلامت در مناطق کم برخوردار و روستایی اظهار کرد: هدف از این اقدامات صرفاً ارائه خدمات درمانی و انجام امور پزشکی نیست، بلکه موضوع مهم‌تر آن است که مردم احساس کنند نظام سلامت و مجموعه‌های مسئول، به فکر سلامت و رفاه آنان هستند.

وزیر بهداشت با اشاره به تجربه خود در حوزه پزشکی و نظام سلامت تصریح کرد: ارائه این خدمات از وظایف اصلی حاکمیت است. اگر بخواهیم وظایف اساسی حکومت را در قبال مردم در دو محور اصلی خلاصه کنیم، این دو محور معیشت و سلامت مردم هستند.