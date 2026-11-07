به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ علیرضا شائینی گفت: ماموران انتظامی یکی از پاسگاه‌های ایست و کنترل پلیس در شهرستان شاهرود، حین اجرای طرح تشدید مقابله با کالای قاچاق، به یک دستگاه کامیونت که از محور مشهد عازم پایتخت بود مشکوک شدند و با رعایت موازین شرعی و قانونی خودروی مورد نظر را متوقف کردند.

وی افزود: پلیس در بازرسی کامیونت، انواع لباس قاچاق کشف و ضبط کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های کشف شده را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند، عنوان داشت: متهم پرونده در اختیار اداره تعزیرات قرار گرفت.