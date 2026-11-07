معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور از دبیرستان و هنرستان دخترانه اندیشه هوشمند ارگ بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با همراهی محمدعلی طالبی استاندار کرمان از دبیرستان و هنرستان دخترانه اندیشه هوشمند ارگ بازدید و ضمن بررسی وضعیت زیرساختی و آموزشی این مرکز، بر اهمیت پیوند میان زیرساخت‌های مدرن و آموزش نسل پنجم تأکید کرد.

این مرکز آموزشی با طراحی مدرن و حیاط مرکزی فعالیت و با اتصال به شبکه فیبر نوری ملی، دسترسی بی‌واسطه به ایونت‌ها و کتابخانه‌های دیجیتال کشور را برای دانش‌آموزان فراهم آورده است.

حسین افشین معاون رئیس‌جمهور در جریان این بازدید گفت: در بحث مدارس هوشمند، تنها زیرساخت کافی نیست و پرسش اصلی این است که آیا مدرسه توانسته است مدل آموزش نسل پنجم را پیاده‌سازی کند یا خیر؟

افشین گفت: هدف ما این است که دانش‌آموزان با استفاده از هوشمندی، به نسل آینده‌ای خلاق تبدیل شوند که دانش را به شکلی هدفمند کسب می‌کنند.