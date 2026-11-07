به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، صفری ، رییس اداره راهداری گچسر گفت: به دنبال بارش شدید باران در شب گذشته و جاری شدن سیلاب در محدوده سرودار، حجم زیادی از گل‌ولای وارد سطح جاده شد و تردد در این محور را با مشکل مواجه کرد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، نیروهای راهداری گچسر به محل اعزام شدند و با به‌کارگیری ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز، عملیات پاکسازی مسیر و جمع‌آوری رسوبات را در دستور کار قرار دادند.

رئیس اداره راهداری گچسر خاطرنشان کرد: با تلاش عوامل راهداری، موانع ایجادشده برطرف و مسیر پس از انجام عملیات پاکسازی، بازگشایی شد.