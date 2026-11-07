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ستاد مدیریت بحران مهدیشهر برای پیشگیری از خسارت های ناشی از پدیده النینو به حالت آماده باش قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ با توجه به مشخص شدن ۱۶ نقطه حادثه خیز در نقاط شهری و روستایی شهرستان مهدیشهر ، راهداران برای حفاظت از بیش از ۴۰۰ ابنیه بین راهی اقدام کرده اند .
پاکسازی مسیل رودخانه با ایجاد خاکریز در بالا دست پل به فاصله ۵۰۰ متر خاکریز و ۴۰۰متر خاکریز در پائین دست پلهای سیل گذر ، تنقیه بیش از ۱۵۰ دستگاه ابنیه فنی که نیاز به اصلاح مسیر رودخانه داشته و ایجاد ۱۰ کیلومتر خاکریز حفاظتی برای کنترل عبور سیلاب در حاشیه بستر رودخانهها از جمله این طرح هاست.
در این عملیات ۳۵ دستگاه راهداری و ۴۰ نفر نیروی انسانی به طور ۲۴ ساعته در نقاط حادثه خیز و مستعد و راهدارخانهها حضور داشته و در حالت آماده باش هستند