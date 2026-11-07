به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ با توجه به مشخص شدن ۱۶ نقطه حادثه خیز در نقاط شهری و روستایی شهرستان مهدیشهر ، راهداران برای حفاظت از بیش از ۴۰۰ ابنیه بین راهی اقدام کرده اند .

پاکسازی مسیل رودخانه با ایجاد خاکریز در بالا دست پل به فاصله ۵۰۰ متر خاکریز و ۴۰۰متر خاکریز در پائین دست پل‌های سیل گذر ، تنقیه بیش از ۱۵۰ دستگاه ابنیه فنی که نیاز به اصلاح مسیر رودخانه داشته و ایجاد ۱۰ کیلومتر خاکریز حفاظتی برای کنترل عبور سیلاب در حاشیه بستر رودخانه‌ها از جمله این طرح هاست.

در این عملیات ۳۵ دستگاه راهداری و ۴۰ نفر نیروی انسانی به طور ۲۴ ساعته در نقاط حادثه خیز و مستعد و راهدارخانه‌ها حضور داشته و در حالت آماده باش هستند