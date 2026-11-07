پیکر مطهر جانباز سرافراز ۷۰ درصد، شهید حاج فتح‌الله احمدی، امروز بر دوش مردم شهیدپرور و مسئولان استان زنجان تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ آیین تشییع و تدفین این شهید والامقام که پس از سال‌ها تحمل رنج و مشقت ناشی از جراحات دوران دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود، صبح امروز از مقابل آستان مقدس امامزاده سیدابراهیم (ع) به سمت مزار شهدای بالا در گلزار شهدای بهشت حضرت معصومه (س) زنجان برگزار و در خاک آرام گرفت.

مراسم شام غریبان شهید حاج فتح‌الله احمدی، امشب پس از نماز مغرب و عشا در آستان مقدس امامزاده سیدابراهیم (ع) و مراسم ترحیم و بزرگداشت وی نیز فردا (یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه) از ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ در همین مکان برگزار خواهد شد.