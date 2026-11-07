سازمان لیگ فدراسیون والیبال با توجه به درخواست باشگاه فولاد سیرجان و موافقت پاس گرگان زمان و مکان دیدار هفته چهارم این دو تیم را تغییر داد.

تغییر زمان و مکان دیدار فولاد سیرجان و پاس گرگان در هفته چهارم

تغییر زمان و مکان دیدار فولاد سیرجان و پاس گرگان در هفته چهارم



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما؛ قرار بود هفته چهارم لیگ برتر والیبال مردان ایران سال ۱۴۰۵ چهارشنبه ۲۰ آبان ماه با هشت دیدار در شهر‌های اسلامشهر، رفسنجان، تبریز، قزوین، گرگان، تهران، اردکان و اصفهان پیگیری شود که یکی از این دیدار‌ها زمان و مکانش تغییر کرد.

بر تیم اساس، سازمان لیگ فدراسیون والیبال با صدور اطلاعیه‌ای از تغییر زمان و مکان دیدار دو تیم فولاد سیرجان و پاس گرگان در هفته چهارم خبر داد.

بر اساس درخواست فولاد سیرجان و موافقت پاس گرگان و سازمان لیگ، دیدار دو تیم ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۱۸ آبان ماه به میزبانی فولادی‌ها در خانه والیبال تهران برگزار خواهد شد.

تیم فولاد سیرجان در حال حاضر با یک برد و سه امتیاز در رتبه سوم جدول گروه نخست لیگ برتر مردان قرار دارد و پاس گرگان نیز با یک برد و سه امتیاز در جایگاه پنجم است و برنده این دیدار جایگاه دوم جدول به خود اختصاص خواهد داد.