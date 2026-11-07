حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمصطفی حسینی، با اشاره به محدودیت اعتبارات تخصیصی به استان‌ها، بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های پنهان و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی برای عبور از چالش‌های مالی در مسیر توسعه فرهنگ قرآنی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام و‌المسلمین سیدمصطفی حسینی دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی گفت: اعتبارات منشور توسعه فرهنگ قرآنی در دو بخش ملی و استانی توزیع می‌شود. اگرچه برای افزایش اعتبارات تلاش شده، اما مبلغ اختصاصی به مقداری نیست که بتوان فعالیت قرآنی ویژه‌ای را در کشور داشت.

وی ادامه داد: تصور کنید اعتبار تخصیص داده شده به یک استان با چند میلیون نفر جمعیت چیزی حدود ۵۰۰ میلیون تومان است و این مبلغ نه برای یک موضوع خاص همچون آموزش عمومی، بلکه برای هفت کارویژه‌ اختصاص یافته و قرار است به شکل مساوی هزینه شود؛ با این تفاصیل آن استان حتی قادر به توزیع این مبلغ به شکلی کارآمد در میان شهرستان‌ها نیست.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان تصریح کرد: مسئله‌ مهم ظرفیت‌های استان در حوزه آموزش عمومی قرآن است که اتفاقاً فراتر از بودجه مصوب است؛ نمونه بارز آن اقداماتی است که وزارت آموزش و پرورش متولی است و در حوزه قرآن در حال هزینه‌کرد آنهاست، همچون تألیف و تدوین کتب درسی و تأمین معلمان که همین اقدامات، چند برابر اعتبارات قرآنی کل کشور است.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به اینکه در حوزه‌های قرآنی، موارد هزینه‌کرد بسیار زیاد هست، ولی نمود بیرونی ندارد، گفت: وقتی با کمبود اعتبارات قرآنی روبرو هستیم، قطعاً باید به سراغ این موارد مخفی رفت، آنها را شناسایی و به درستی با هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌ها این حوزه را ساماندهی کرد.

دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی افزود: قطعاً مراجعی همچون سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه و ... مشغول انجام سلسله‌ اقداماتی در استان‌ها هستند که می‌توان با شناسایی به موقع و مؤثر اقدامات، زمینه ارتباط میان آنها را به منظور استفاده از ظرفیت‌های یکدیگر فراهم کرد. این هم‌افزایی علاوه بر قوام و ارتقای کیفیت مجموعه فعالیت‌های قرآنی که هر یک بانیان آن هستند، صرفه‌جویی در مصرف اعتبارات را نیز به دنبال دارد.

وی شأن شورای توسعه فرهنگ قرآنی را نظارت و هماهنگی میان دستگاه‌های قرآنی به منظور تحقق اهداف قرآنی به ویژه فراگیر شدن مجموعه فعالیت‌های قرآنی در میان آنها و جامعه هدفشان به منظور انس هر چه بیشتر با قرآن خواند و گفت: از سال ۸۸ که این شورا با ماهیت یک پارلمان قرآنی ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی آغاز به کار کرده است، تاکنون سلسله‌اقداماتی با هماهنگی و مطالبه‌گری از بسیاری از دستگاه‌های اجرایی به انجام رسانده است تا آنجا که در بسیاری از آنها واحد مستقلی برای این منظور دایر شده است.

حجت الاسلام حسینی به فعالیت کارگروه‌های استانی توسعه آموزش عمومی قرآن اشاره و تأکید کرد: این کارگروه‌ها می‌توانند نقش مؤثری را در شناسایی و معرفی ظرفیت‌های استانی ایفا کنند. امیدوارم در کنار این فعالیت بودجه‌های مصوب قرآنی اختصاصی استان‌ها افزایش پیدا کند. با توجه به شرایط خاص کشور شاهد بروز برخی فشارهای اقتصادی و ابتلائاتی از این دست هستیم، لذا بیش از پیش می‌توان بر نقش این کارگروه‌ها در کشف و هم‌افزایی این ظرفیت‌ها صحه گذاشت.