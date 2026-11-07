مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه از آمادگی کامل مجموعه عملیاتی و ناوگان مترو برای تداوم خدمات‌رسانی به شهروندان همزمان با بارش شدید باران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما هادی زند با اشاره به تمهیدات عملیاتی پیش‌بینی‌شده برای مدیریت شرایط جوی گفت: با بسیج ظرفیت‌های موجود و آمادگی تمامی بخش‌های عملیاتی، خطوط هفتگانه مترو تهران آماده ارائه خدمات مستمر به مسافران هستند و به‌منظور پاسخگویی به افزایش احتمالی تقاضای سفر، قطارهای فوق‌العاده نیز پیش‌بینی شده است.

وی افزود: با توجه به اهمیت نقش مترو در جابه‌جایی ایمن و سریع شهروندان، به‌ویژه در روزهای بارانی و شرایطی که تردد در معابر شهری با دشواری بیشتری همراه می‌شود، وضعیت ایستگاه‌ها، میزان تراکم مسافران و روند جابه‌جایی در شبکه از طریق سامانه‌های نظارت تصویری به‌صورت مستمر پایش می‌شود تا در صورت نیاز، متناسب با شرایط هر خط، قطارهای فوق‌العاده به خطوط مورد نیاز اعزام شوند.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه با تأکید بر مسئولیت اجتماعی و رسالت خدمت‌رسانی مترو در شرایط مختلف شهری بیان کرد: مأموریت مترو تنها جابه‌جایی روزانه مسافران نیست، بلکه حفظ پایداری حمل‌ونقل عمومی، فراهم‌کردن امکان دسترسی مطمئن شهروندان به مقاصد سفر و کمک به کاهش فشار ترافیک شهری، به‌ویژه در شرایط نامساعد جوی، از مهم‌ترین مسئولیت‌های این مجموعه به شمار می‌رود.

زندخاطرنشان کرد: تمامی ظرفیت‌های عملیاتی و نظارتی شرکت برای استمرار خدمات‌رسانی و مدیریت شرایط احتمالی به‌کار گرفته شده است تا شهروندان در روزهای بارانی نیز بتوانند با اطمینان خاطر از خدمات مترو استفاده کنند.