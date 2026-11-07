راهداری اشنویه برای مدیریت شرایط جوی و تأمین تردد ایمن در فصل زمستان، ۴ هزار تن ماسه و نمک ذخیره کرده است.

اشنویه آماده استقبال از زمستان؛ ذخیره ۴ هزار تن ماسه و نمک برای ایمن‌سازی

اشنویه آماده استقبال از زمستان؛ ذخیره ۴ هزار تن ماسه و نمک برای ایمن‌سازی

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اشنویه از ذخیره چهار هزار تن ماسه و نمک در راهدارخانه‌های این شهرستان خبر داد و گفت: نیرو‌های راهداری با تجهیزات و ماشین‌آلات، برای اجرای عملیات زمستانی در محور‌های مواصلاتی شهرستان آمادگی دارند.

جلال پارسی افزود: اشنویه دارای دو راهدارخانه مرکزی و جاده‌ای کانی‌سپی (آغ‌بلاغ) است که برای اجرای طرح راهداری زمستانی، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز در آنها آماده شده است.

وی با یادآوری اینکه ناوگان راهداری شهرستان با ۱۷ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین شامل گریدر، لودر، کامیون و برف‌روب فعالیت می‌کند، خاطرنشان کرد: این تجهیزات برای عملیات نگهداری و بهسازی راه‌ها، برف‌روبی و ارائه خدمات به کاربران جاده‌ای به کار گرفته می‌شوند.

به گفته رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اشنویه؛ در حال حاضر ۲۷ نفر از نیرو‌های راهداری اشنویه در راهدارخانه‌ها مستقر هستند تا در صورت نیاز برای پاکسازی و بازگشایی محور‌های ارتباطی اعزام شوند.