به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، به گفته علیرضا کیخا معاون استان‌های سازمان صدا و سیما، این رویداد در خراسان شمالی به دو عامل حمایت و پشتیبانی ویژه مسئولین از رویداد و تولیدات فاخر رسانه‌ای و تولید محتوایی که در استان شکل می‌گیرد چه توسط صدا و سیما و چه توسط نهاد‌های مردمی بستگی دارد.

رادیو نمایش «مارش نامیرا» را هر روز ساعت ۱۳ پخش می‌کند.

این نمایش روایتی از کشتار مسلمانان بوسنی در سال ۱۹۹۵ است.

پخش فصل جدید «جهان آرا» به زودی از شبکه افق آغاز می‌شود.

تحلیل و بررسی مسائل روز موضوع این برنامه است.

شبکه­ فراتر «توشدن» را با کیفیت ۴K یکشنبه‌ها ساعت ۱۶ پخش می‌کند.

این مجموعه مستند چگونگی شکل گیری شخصیت انسان از بدو تولد تا زمان دستیابی به یک هویت مستقل را بررسی می‌کند.