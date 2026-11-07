در اروپا، تداوم تهدید‌های بمب گذاری در هواپیما‌ها منجر به فرود اضطراری هواپیما‌ها و تخلیه برخی اماکن شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، این تهدید‌ها علاوه بر ایجاد موج گسترده‌ای از نگرانی‌های امنیتی و جانی در سراسر اروپا، خسارات میلیونی به دولت‌ها و شرکت‌های هواپیمایی اروپا وارد کرده است، تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد از روز سه شنبه تاکنون بیش از پنجاه هشدار بمب گذاری در هواپیما‌ها از سوی رایانامه‌ها به شرکت‌های هواپیمایی اروپایی ارسال شده است که به اختلال ده‌ها پرواز اروپایی و ترس و اضطراب هزاران مسافر منجر شد.

ایوآن کوری، کارشناس ایرلندی در این باره گفت: ما بیش از ۵۰۰ فرودگاه غیرنظامی در اروپا داریم و از روز سه شنبه که موج نخست تهدید‌ها آغاز شد، معلوم بود که با استفاده از این تهدید‌ها می‌خواهند در فرودگاه‌های اروپایی، اختلال ایجاد شود، بنابراین از این تهدیدها، همچون سلاحی علیه دولت‌های این قاره استفاده شد که تا کنون ادامه دارد.

انگلیس، فرانسه، ایتالیا، ایرلند، هلند، بلژیک، جمهوری چک، بلغارستان، مجارستان و قبرس کشور‌هایی هستند که تازه‌ترین موج تهدید‌های بمب گذاری در هواپیما‌ها دامنگیرشان شده است، هواپیما‌هایی که هشدار بمب گذاری درباره آنها دریافت شد ناچار به فرود اضطراری شدند و برخی با جت‌های جنگنده به فرودگاه‌های نظامی هدایت و مسافران وحشت زده آنها تخلیه شدند، مقامات اروپایی می‌گویند بازرسی هواپیما‌ها نشان داد تهدید‌ها دروغین بود.

هیدی الکساندر، وزیر حمل و نقل انگلیس گفت: فرماندهی پلیس امنیت هوایی با همه مسوولان مربوط در تماس است تا اطمینان حاصل شود که امنیت پروز‌ها برقرار است و ما دریافته‌ایم که این‌ها تهدید‌های توخالی علیه پرواز هواپیماهاست.

دامنه این تهدید‌ها به شرکت‌های هواپیمایی محدود نمانده و به رسانه‌های اروپایی نیز کشیده شده است، سخنگوی شبکه تلویزیونی اسکای نیوز انگلیس اعلام کرد: این سازمان یکی از چندین سازمان رسانه‌ای است که تهدید امنیتی دریافت کرده است.

در جمهوری ایرلند که بزودی میزبان نشست ۵۰ نفر از رهبران اروپایی خواهد بود، علاوه بر تهدید بمب گذاری در چند فروند هواپیمای مسافری، تهدید‌های مشابه در شبکه ملی ایرلند (RTÉ) و رادیو نیوزتاک (Newstalk) به تخلیه ساختمان این رسانه‌ها منجر و پخش برنامه‌های آن برای مدتی متوقف شد.

تداوم تهدید‌های امنیتی و اختلال در پرواز‌های اروپایی موجی از خشم عمومی را از ناتوانی مقامات امنیتی اروپا در یافتن منشاء این تهدید‌ها ایجاد کرده است، یک شهروند اروپایی در این باره می‌گوید: با فناوری‌های امروز نباید چنین اتفاقاتی بیافتد.

یک شهروند دیگر اروپایی گفت: خیلی نگران کننده است ما در مجموع درباره امنیت در کل اروپا نگرانیم و سفر‌های هوایی خیلی ترسناک شده است.

تهدید‌های رایانامه‌ای که تاکنون هیچ هزینه‌ای برای ارسال کنندگان آن نداشته است، خسارات میلیونی به دولت‌ها و شرکت‌های هواپیمایی و دیگر قربانیان این تهدید‌ها در اروپا تحمیل کرده است.

گزارش‌های منتشر شده در اروپا نشان می‌دهد پیش از آغاز تهدید‌های بمب گذاری در هواپیماها، حملات سایبری به سردخانه فروشگاه‌های بزرگ و مراکز نگهداری دارو‌ها و خون در برخی کشور‌های اروپایی از جمله فرانسه موجب خسارات فراوان و ایجاد موج گسترده از نگرانی‌ها شده است.

تهدید‌های بمب‌گذاری در اروپا در حالی با گذشت چندین روز همچنان ادامه دارد که تازه‌ترین آنها در رایانامه‌ای ارسالی به رسانه‌ها اعلام شده است این تازه آغاز ماجراست و تهدیدکنندگان اعلام کردند در حال تدارک موج جدیدی از حملات هستند.