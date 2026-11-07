به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر ستاد دیه استان اصفهان گفت: یک بانوی نیکوکار اصفهانی با اقدامی خداپسندانه در ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ۸۰ میلیون تومان برای آزادی ۲ زن زندانی جرائم مالی غیر عمد را فراهم کرد.

اسدالله گرجی زاده افزود: این بانوی خیر در راستای ترویج فرهنگ گذشت و ایثار به ساحت مقدس حضرت ولی عصر امام زمان (عج) تقدیم کرد و از خداوند متعال خواست تا این عمل خیر را ذخیره آخرت او قرار دهد.

وی ادامه داد: همچنین با اهدای۵۰ میلیون تومان دیگر خیر نیک اندیش اصفهانی، یک زندانی ناتوان مالی از بند رهایی یافت.

وی از شهروندان خواست: با مشارکت در این امر خداپسندانه، سهمی در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد داشته باشند و در این راه پرفضیلت سهیم شوند.