در آستانه روز جهانی رادیولوژی، رئیس هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های تصویربرداری پزشکی در تشخیص به‌موقع بیماری‌ها، ارتقای کیفیت خدمات درمانی و کاهش نابرابری‌های جغرافیایی در دسترسی به خدمات سلامت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدحسین صفوی، رئیس هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی با اشاره به نقش بنیادین تصویربرداری پزشکی در نظام سلامت اظهار داشت: امروزه رادیولوژی تنها ابزاری برای تشخیص بیماری‌ها نیست، بلکه در بسیاری از مراحل درمان، از تشخیص اولیه و تعیین مسیر درمان تا هدایت مداخلات پزشکی و ارزیابی نتایج آن، نقشی اساسی ایفا می‌کند.

وی افزود: برخورداری از خدمات تشخیصی مناسب نباید به محل زندگی بیماران وابسته باشد. بیماری که در یکی از مناطق مرزی یا کم‌برخوردار کشور زندگی می‌کند، به همان اندازه نیازمند دسترسی به خدمات تشخیصی باکیفیت است که بیمار ساکن یک شهر بزرگ. توسعه این زیرساخت‌ها می‌تواند به کاهش نیاز به ارجاع بیماران، سفر‌های درمانی غیرضروری و هزینه‌های ناشی از آن کمک کند.

رئیس هیئت امنا با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت زیرساخت‌های تصویربرداری پزشکی در مراکز درمانی دولتی کشور گفت: در فاصله ابتدای فروردین ۱۴۰۴ تا ۱۱ آبان ۱۴۰۵، تعداد ۱۳۱ دستگاه رادیولوژی و تجهیزات تصویربرداری مرتبط، با اولویت مناطق محروم و مرزی، تأمین و به مراکز درمانی دولتی تحویل شده است.

صفوی ادامه داد: دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی در مناطق مختلف کشور، از جمله زاهدان، چابهار، بیرجند، بجنورد، ایلام، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان، بوشهر، اردبیل و ارومیه، از دریافت‌کنندگان این تجهیزات بوده‌اند.

وی با اشاره به تنوع تجهیزات تأمین‌شده افزود: این مجموعه شامل دستگاه‌های رادیولوژی دیجیتال، پرتابل، دندانپزشکی و C-ARM است که هر یک متناسب با نیاز مراکز درمانی، در تشخیص بیماری‌ها یا هدایت اقدامات درمانی کاربرد دارند.

رئیس هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران در پایان، ضمن گرامیداشت روز جهانی رادیولوژی و قدردانی از متخصصان رادیولوژی، کارشناسان پرتوشناسی و سایر فعالان این حوزه، تأکید کرد: تأمین تجهیزات پزشکی زمانی به هدف نهایی خود نزدیک می‌شود که به دسترسی مؤثر بیماران به خدمات سلامت منجر شود. از این منظر، توسعه زیرساخت‌های تشخیصی در مناطق کم‌برخوردار، بخشی از مسیر تحقق عدالت در سلامت است.