با آغاز فصل زمستان‌خوابی خفاش ها، پویش ملی «کلاه‌ها روی زمین» در استان اجرا می شود و تمامی فعالیت‌های غارنوردی در غار‌های میزبان خفاش‌ها در استان از ۲۰ آبان‌ تا آغاز فصل بهار به‌طور موقت ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: به منظور صیانت از زیستگاه‌های خفاش‌ها در فصل زمستان‌خوابی، تمامی فعالیت‌های غارنوردی در غار‌های میزبان خفاش‌ها در استان از ۲۰ آبان‌ تا آغاز فصل بهار به‌طور موقت ممنوع است.

علی خانی افزود: این تصمیم در راستای اجرای دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست کشور گرفته شده و شامل همه بازدید‌ها با اهداف گردشگری، علمی، ورزشی و کاوشی در غار‌های میزبان خفاش‌ها خواهد بود.

وی گفت: خفاش‌ها نقش کلیدی در کنترل جمعیت حشرات، گرده‌افشانی و حفظ تعادل محیط زیستی دارند و اختلال در دوره زمستان‌خوابی آنها می‌تواند پیامد‌های جدی برای اکوسیستم منطقه به همراه داشته باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی افزود: در همین راستا، پوستر پویش ملی «کلاه‌ها روی زمین» با هدف آگاهی‌رسانی عمومی درباره اهمیت حفاظت از خفاش‌ها منتشر شده و این پویش برای دولین سال متوالی با همکاری کارگروه غارشناسی ایران طراحی شده است.

خانی گفت: از عموم مردم، غارنوردان و فعالان محیط زیست دعوت می‌کنیم تا در این دوره‌ی زمانی از ورود به غار‌های حساس خودداری کنند.

وی گفت: این ممنوعیت تا پایان فصل زمستان و آغاز بهار ادامه خواهد داشت و پس از بررسی شرایط زیستی خفاش‌ها، تصمیم‌گیری در خصوص رفع محدودیت‌ها انجام خواهد شد.