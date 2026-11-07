وزیر صمت در بازدید از شهرک صنعتی شماره دو اردبیل گفت: در تامین مواد اولیه دارویی در کشور مشکلی وجود ندارد و به سرعت مواد اولیه کارخانجات تامین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سید محمد اتابک، وزیر صنعت معدن و تجارت در بازدید از شهرک صنعتی شماره دو اردبیل، اظهار کرد: در کشور در تامین مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز واحدهای صنعتی به ویژه دارویی کشور هماهنگی‌های لازم انجام شده و هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی عنوان کرد: با ثبت سفارش این فرایند انجام می‌شود و تامین ارز و نقدینگی نیز از طریق بانک‌ها و مجموعه‌های مالی در حال انجام است.

اتابک افزود: قطعا به مجموعه‌ها کمک خواهیم کرد تا مواد اولیه خود را تامین کرده و ماشین‌آلات را نیز به سرعت وارد کند.

وزیر صنعت معدن و تجارت خودکفایی کشور را در تولید سرم یادآور شد و گفت: همین واحد تولیدی 100 درصد سرم مورد نیاز کشور را در محدوده جغرافیایی شمال غرب کشور تامین می‌کند و قطعا با برنامه‌ریزی و تدبیر مناسب به صورت استراتژیک تامین دارو و سرم در کشور در حال انجام است.

وی ادامه داد: ما کامل‌ترین مجموعه تولید داروها و واکسن بخش خصوصی را در کشور در اردبیل شاهد بودیم که با تجهیزات و امکانات مناسب در حال ارائه خدمات به استان‌های مختلف کشور است.