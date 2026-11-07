نماینده‌ی ولی‌فقیه دراستان وامام‌جمعه‌کرمانشاه واستاندارکرمانشاه،درپیامی مشترک،درگذشت حاجیه‌خانم طوبی نظری، مادر شهیدان داریوش، کورش و ثریا خلدشرفی و همسر شهید خدانظر خلدشرفی و فرزند شهید معظم شیرین میرزایی را تسلیت گفتند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،در متن این پیام آیت‌الله حبیب‌الله غفوری و دکتر منوچهر حبیبی، آمده است :

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

درگذشت بانوی مؤمنه و فداکار، مرحومه مغفوره حاجیه‌خانم طوبی نظری، مادر گرانقدر شهیدان والامقام داریوش، کورش و ثریا خلدشرفی، همسر شهید سرافراز خدانظر خلدشرفی و فرزند شهید معظم شیرین میرزایی، موجب تأثر و تألم فراوان شد.

آن بانوی صبور و ایثارگر، فرزندانی را در دامان پرمهر خود پرورش داد که با نثار جان در راه عزت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی، نام خود را در تاریخ ایثار و فداکاری این سرزمین جاودانه کردند. زندگی سراسر ایمان، استقامت و صبوری ایشان، جلوه‌ای ماندگار از عظمت روح مادرانی است که با تقدیم عزیزان خود، والاترین مراتب ایثار را به نمایش گذاشتند.

بی‌تردید، فقدان این مادر بزرگوار ضایعه‌ای اندوه‌بار برای خانواده معزز شهدا و جامعه ایثارگری است؛ اما نام نیک و میراث معنوی این بانوی فداکار، در کنار یاد و خاطره فرزندان و همسر شهیدش، همواره الهام‌بخش نسل‌های آینده خواهد بود.

اینجانبان ضمن ابراز همدردی و عرض تسلیت به خانواده محترم خلدشرفی، بستگان داغدار و جامعه معزز شاهد و ایثارگر استان کرمانشاه، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات و همنشینی با حضرت فاطمه زهرا (س) و شهدای گرانقدر، و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.

حبیب‌الله غفوری

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه

منوچهر حبیبی

استاندار کرمانشاه