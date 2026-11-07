عوامل پلیس اماکن عمومی رباط‌کریم در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با ناهنجاری‌ها، طی طرح تشدید نظارت، ۵ واحد از رسته کافه، رستوران و باغ‌رستوران را مهر و موم کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پلیس اماکن عمومی شهرستان رباط‌کریم در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، طی طرح تشدید نظارت بر صنوف تالار، باغ‌رستوران و کافه، اقدام به بازدید از ۱۶ واحد صنفی در محدوده رباط‌کریم و پرند نمود.

در جریان این عملیات، ۵ واحد از رسته کافه-رستوران و باغ‌رستوران به دلیل فعالیت بدون مجوز و عدم رعایت موازین شرعی و قانونی، مهر و موم شدند. مأمورین در ادامه بازرسی‌ها، نسبت به ارائه تذکرات لازم به سایر واحد‌های حاضر جهت رعایت ضوابط قانونی اقدام کردند.