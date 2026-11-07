مرانکی مدیرکل نظارت و ارزیابی خبر و برنامه‌های سیاسی معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما در گزارشی مکتوب که به مدیران ارشد رسانه ملی نیز ارسال شده، از مشارکت دادن دانش آموزان در بخش‌های خبری صدا و سیمای شبکه خاوران در سیزدهم آبان قدردانی کرد.

قدردانی معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما از ابتکار خلاقانه صدا و سیمای خراسان جنوبی در سیزدهم آبان

قدردانی معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما از ابتکار خلاقانه صدا و سیمای خراسان جنوبی در سیزدهم آبان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ در این گزارش آمده است:

در بخش خبری ۱۶ صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی در تاریخ ۱۳ آبان، به مناسبت روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، دو دانش‌آموز میهمان ویژه در اجرای بخش خبری بودند.

بخشی از خبر سیمای آن مرکز با حضور خانم شهابادی، دانش‌آموز پایه نهم و بخشی از خبر رادیوی آن مرکز با اجرای خانم الهی، دانش‌آموز پایه دهم، اجرا شد.

گزارشی از خانم اکبری (خبرنگار نوجوان خبرگزاری پانا ـ بیرجند) پخش شد که در آن با نوجوانان حاضر در راه‌پیمایی ۱۳ آبان مصاحبه کرده بود و نوجوانان دانش‌آموز از حضورشان به نیابت از دانش‌آموزان شهید گفتند و بر انتقام خون رهبر شهید و دیگر شهیدان از امریکا تأکید کردند.

مشارکت دانش‌آموزان در اجرای بخش‌های خبری، ابتکاری ارزشمند با هدف پیوند رسانه استانی با نسل نوجوان است. این مشارکت به بخش خبری مورخ ۱۳ آبان رنگ‌وبویی متناسب با مناسبت روز دانش‌آموز داد.

تهیه و پخش گزارش خبرنگار نوجوان نیز درخور توجه بود.

اقدام جسورانه و خلاقانه و اعتمادزای حوزه خبر مرکز خراسان جنوبی به نوجوانان، شایسته قدردانی است.