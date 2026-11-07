مدیر جهادکشاورزی شهرستان یزد: ۵۰بنای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی شهرستان یزد قلع‌وقمع و بیش از ۲۵۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی با اجرای احکام قانونی، از تصرف ساخت‌وساز‌های غیرمجاز آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، شفیعی از اجرای ۵۰ مورد قلع‌وقمع بنا و مستحدثات غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی شهرستان یزد خبر داد و گفت: با اجرای این احکام، بیش از ۲۵۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی آزادسازی و زمینه بازگشت آنها به چرخه تولید فراهم شد.

شفیعی اظهار کرد: این عملیات، در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز و به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اجرا شد.

وی با اشاره به همکاری دادستانی شهرستان یزد، فرماندهی انتظامی، فرمانداری و یگان حفاظت اراضی کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان یزد افزود: اجرای این طرح با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و با هدف جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی مولد کشاورزی انجام شد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان یزد، اراضی زراعی و باغی را از سرمایه‌های ملی و زیرساخت‌های مهم تأمین امنیت غذایی دانست و تأکید کرد: تغییر کاربری غیرمجاز، سطح اراضی تولیدکننده محصولات کشاورزی را کاهش می‌دهد و ظرفیت تولید و امنیت غذایی را در بلندمدت تهدید می‌کند.

شفیعی با بیان اینکه پایش اراضی کشاورزی شهرستان یزد به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی انجام می‌شود، گفت: گشت‌های یگان حفاظت اراضی، هرگونه تخلف و تغییر کاربری غیرمجاز را رصد می‌کنند و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی برای جلوگیری از ادامه آن در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی در پایان به متخلفان هشدار داد: با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی، مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

شفیعی همچنین از شهروندان خواست پیش از هرگونه اقدام عمرانی و ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی، مجوز‌های قانونی لازم را از مراجع ذی‌ربط دریافت کنند.