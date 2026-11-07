رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: اندیشه‌ها و‌ نظریه امام شهید و شهید آیت الله صدر از بخش‌های ویژه جایزه جهانی صدر است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام محمدمهدی ایمانی پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در آئین اعلام فراخوان دومین دوره جایزه جهانی صدر، گفت: هدف اصلی از این جایزه جهانی شناسایی و معرفی برترین ظرفیت‌های علمی است و همچنین می‌توان گفت ایران به ویژه بعد از جنگ ۱۲ روزه و رمضان شنونده‌های زیادی در سراسر جهان پیدا کرده است.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: جایزه جهانی صدر بلکه حلقه‌ای برای تکمیل شدن جشنواره‌های علمی دیگر است که آن را با دیگر جشنواره‌ها متمایز می‌کند.

حجت الاسلام ایمانی پور خاطرنشان کرد: جایزه صدر در ۸ رشته اصلی برگزار می‌شود و تمامی بخش‌های علوم اسلامی و انسانی را پوشش می‌دهد و امسال دو بخش ویژه اندیشه‌های شهید صدر و امام شهیدمان خواهد بود.

وی با اشاره به اهداف این جایزه گفت: شناسایی نظریه‌ها و نوآوری‌های حوزوی در قلمرو علوم انسانی اسلامی که شایستگی عرضه جهانی را دارد و کمک به معرفی و نشر بین المللی دستاورد‌های منتخب و توسعه دامنه مخاطبان علمی آن‌ها خواهد بود.

حجت الاسلام ایمانی پور افزود: روسای دانشگاه‌ها و دانشکده ها، اعضای علمی کمیته‌های این جایزه جهانی را تشکیل می‌دهند و امسال این جایزه با مشارکت حوزه علمیه قم برگزار می‌شود.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خاطرنشان کرد: آخرین مهلت ارسال آثار تا ۳۰ آذر ماه خواهد بود و ۸ بهمن ماه دومین دوره جایزه جهانی صدر برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به میزبانی از کشور‌های خارجی در این دوره از جایزه، گفت: کشور عراق با مرکزیت نجف و کشور‌های پاکستان، هندوستان بحرین و لبنان از جمله کشور‌هایی هستند که از بین برجستگانشان منتخبین انتخاب خواهند شد.